YÖK düzenlemeleri ve Danıştay kararlarına rağmen akademik kadro ilanlarındaki “özel şart” tartışması yeniden alevlendi. SDÜ’nün iptal edilen öğretim görevlisi ilanını güncelleyerek yeniden yayımladığı iddiası, “kişiye özel kadro” eleştirilerini beraberinde getirdi.

MAHMUT ÖZAY- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) düzenlemeleri ve Danıştay’ın emsal kararlarına rağmen, akademik kadro ilanlarında “özel şartlar” tartışması sürüyor.

Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından 2025 yılının sonunda yayımlanan ve kısa süre içinde iptal edilen bir öğretim görevlisi ilanının, benzer içerikle yeniden duyurulduğu iddia edildi.

31 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ilk ilanda, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı için açılan kadroda; “İktisat bölümü lisans mezunu olmak, ekonomi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, yüksek lisans sonrası en az 1 yıl yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak ve lisans sonrası en az 2 yıl alanında deneyim sahibi olmak” şartları yer almıştı.

'Kişiye özel kadro' iddiası: İptal edilen ilan beş ay sonra geri döndü

İlan, alan uyumu ve deneyim kriterleri nedeniyle “kişiye özel kadro” iddialarıyla eleştirilmiş ve 2 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete ilanıyla iptal edilmişti.

Ancak 15 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de aynı kadro için yeni bir ilan yayımlandığı, bu kez bazı şartların güncellendiği görüldü.

Yeni ilanda lisans mezuniyeti alanına “Sağlık Yönetimi” ifadesinin eklendiği ve tıbbi dokümantasyon alanında akademik çalışma şartının getirildiği belirtildi.

Eğitimciler, aradan geçen beş aylık süreçte alımı hedeflenen belirli bir kişi için yeni kriter hazırlığı yapıldığını öne sürerek, fırsat eşitliğine aykırı olduğu iddia edilen bu ilanın tekrardan iptal edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

