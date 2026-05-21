LGS’ye 23, YKS’ye bir ay kala uzmanlar uyardı: Yapamadığınız soruları analiz edip çözerseniz bir adım öne geçersiniz.

MAHMUT ÖZAY- Üniversite adaylarının gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bir ay kaldı. Uzmanlar, bu son dönemde deneme sınavlarının önemine dikkat çekiyor. Ancak deneme çözmek tek başına yeterli değil; asıl kazanım, yapılamayan soruların analiz edilmesiyle sağlanıyor.

Rehberlik ve Kariyer Uzmanı Muhammet Tosun, sınava bir ay kala deneme çözme aralığının üç güne düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Tosun’a göre adayların en sık yaptığı hatalardan biri, deneme ve testleri analiz etmeden bırakmak.

Her denemeden sonra yanlış yapılan sorular incelenmeli, hangi konularda ve neden hata yapıldığı görülmeli. Bu analizler hem aynı hataların tekrarını önlüyor hem de adayın gelişimini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre son ayda en etkili çalışma yöntemi; bol deneme sınavı çözmek, denemelerde yapılamayan sorular üzerinden hızlı konu tekrarı yapmak ve farklı soru tiplerinin çözüm mantığını kavramak. Bu süreçte son yılların sınav sorularından başlamak da fayda sağlıyor.

Dönem boyunca iyi hazırlanan birçok aday, sınav sırasında yaptığı küçük hatalar nedeniyle hedefinden uzaklaşabiliyor. Bu nedenle adayların kendilerine en uygun sınav stratejisini belirlemesi büyük önem taşıyor. Hangi dersten başlanacağı ve zaman yönetimi, deneme sınavlarıyla netleştirilmeli; sınavın süreli olduğu unutulmamalı.

LGS'YE 22 GÜN KALDI! ÖĞRENCİLERİN YANINDA OLUN

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 13 Haziran’da yapılacak. Bu sınav öğrenciler kadar velileri de yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, ailelerin bu süreçte öğrencilerin yanında olması ve onları moral ve motivasyon olarak güçlü tutabilmesinin çok önemli olacağını söyledi.

