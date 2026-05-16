Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen-veli görüşmelerini daha güvenli ve kontrollü hale getirmek için 'Veli Randevu Sistemi'ni yeniliyor. Yeni düzenlemeyle okullar da veli adına randevu oluşturabilecek, görüşmeler çevrim içi yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son dönemde okullarda yaşanan şiddet olaylarının ardından öğretmen-veli görüşmelerine yönelik yeni düzenlemeler için harekete geçti. 'Veli Randevu Sistemi'nin kapsamını genişletmeye hazırlanan Bakanlık, süreci daha güvenli, planlı ve denetlenebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

DAHA KAPSAMLI YAPI YOLDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in sistemin daha etkin kullanılmasına yönelik açıklamalarının ardından başlatılan çalışmada önemli değişiklikler gündeme geldi.

Mevcut uygulamada veliler, e-Devlet bilgileriyle 'okulrandevu.meb.gov.tr' adresine giriş yaparak öğretmenlerden randevu alabiliyordu. Ancak yeni sistemle birlikte süreç çok daha kapsamlı bir yapıya kavuşacak.

OKUL YÖNETİMİ VELİ ADINA RANDEVU PLANLAYABİLECEK

Yapılacak düzenleme sayesinde veliler yalnızca internet sitesi üzerinden değil; e-Okul VBS Mobil uygulaması, BiP'teki Okul-Veli Asistanı (OVA) kanalı ve MEBİM aracılığıyla da randevu talebi oluşturabilecek. Ayrıca gerekli durumlarda okul yönetimleri de veli adına sistem üzerinden randevu planlayabilecek.

Yeni sistemde randevu süreçleri SMS ve e-posta bildirimleriyle desteklenecek. Böylece veliler görüşme tarihleriyle ilgili anlık olarak bilgilendirilecek.

Bakanlık ayrıca yapılan görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmediğini sistem üzerinden takip edebilecek. Görüşmelerin içeriği ise konu başlığı düzeyinde kayıt altına alınacak.

"ÇEVRİM İÇİ GÖRÜŞME" DE GÜNDEMDE

Öte yandan MEB, özellikle çalışan velilerin sürece daha aktif katılım sağlayabilmesi amacıyla çevrim içi görüşme seçeneğini de devreye almayı planlıyor. BiP altyapısı üzerinden öğretmen ve velilerin online görüşme yapabilmesine imkan tanınacak.

