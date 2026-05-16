ABD-İran arasındaki ateşkes ve müzakerelerin belirsizliği devam ederken, dünya ticaretinin kilit noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki krizin çözülmesi bekleniyor. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğini yönetmek için bir 'geçiş mekanizması' kurulacağını ve detayların yakında açıklanacağını bildirdi. Öte yandan, Avrupa ülkelerinin gemilerinin boğazdan geçmesi için İran yönetimiyle müzakereler yürüttüğü ifade edildi.

Ateşkes ve müzakerelerin gölgesinde belirsizliğini koruyan ABD-İran gerilmi dünya ticaretinin kilit noktası olan Hürmüz Boğazı'nı işlevsiz hale getirdi.

Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'ndaki krizin giderilmesi için harekete geçildiğini bildirdi.

İran duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda kilit çözülüyor, Avrupa ülkeleri sıraya girdi

GEÇİŞ MEKANİZMASI KURULACAK

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini yönetmek amacıyla yeni bir geçiş mekanizması hazırlandığını açıkladı.

İran duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda kilit çözülüyor, Avrupa ülkeleri sıraya girdi

Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürerken, İran'dan dikkat çeken bir adım geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini yönetmek amacıyla yeni bir geçiş mekanizması hazırlandığını ve bunun yakında açıklanacağını bildirdi. Azizi, yalnızca ticari gemilerin ve İran ile iş birliği yapan tarafların bu düzenlemeden faydalanabileceğini belirtti. Ayrıca mekanizma kapsamında sunulacak özel hizmetler için ücret alınacağını ifade etti.

İran duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda kilit çözülüyor, Avrupa ülkeleri sıraya girdi

"AVRUPA ÜLKELERİ, GEÇİŞ İZNİ ALMAK İÇİN MÜZAKERELERE BAŞLADI"

İran devlet televizyonu ise Avrupa ülkelerinin, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi konusunda Tahran ile görüşmeler yürüttüğünü duyurdu. Devlet televizyonunun haberinde, "Doğu Asya ülkeleri, özellikle Çin, Japonya ve Pakistan'a ait gemilerin geçişinin ardından bugün Avrupa ülkelerinin de Devrim Muhafızları donanmasıyla geçiş izni almak için müzakerelere başladığı yönünde bilgi aldık" denildi. Haberde bahsi geçen ülkelerin hangileri olduğu belirtilmedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası