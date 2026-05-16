ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşı konusundaki stratejisini eleştiren Avrupalı müttefiklerine karşı en büyük hamlelerinden birini yaptı. Pentagon, Avrupa'daki askeri varlığı azaltma planı kapsamında Polonya ve Almanya'ya yapılacak binlerce askerlik sevkiyatı iptal etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından imzalanan resmi talimatla, Avrupa'da halihazırda konuşlu bulunan birliklerin çekilmesi yerine, bölgeye yeni gidecek binlerce askerin sevkiyatı durduruldu.

Karar doğrultusunda Kara Kuvvetleri'nin 1. Süvari Tümeni'ne bağlı 2. Zırhlı Tugay Savaş Ekibi'nden 4 bin askerin Polonya'ya gidişi askıya alındı.

İptal kararlarının, Mayıs ayı başında Avrupa'daki asker sayısını yaklaşık 5 bin azaltmayı öngören başkanlık emrini uygulamak amacıyla alındığı bilgisi paylaşıldı.

Trump'tan Avrupa'ya İran cezası: Havalimanına giden askerler durduruldu

ASKERİ EKİPMANLAR AVRUPA LİMANLARINDA KALDI

Teksas'taki Fort Hood üssünde konuşlu muharebe ekibinin yanı sıra uzun menzilli roket ve füze atışı eğitimi almış bir taburun Almanya konuşlandırması da son anda iptal edildi.

PENTAGON'DAN BÜYÜK ÇALIM

Kararın alınış biçimi ordu içerisinde de karmaşaya yol açtı. İptal kararını görüşmek üzere Avrupa'daki personele sadece 20 dakika önceden toplantı çağrısı yapıldığı, bazı askerlerin ise havalimanına gitmek üzereyken durdurulduğu öğrenildi. Kara birimine ait askeri ekipmanların büyük bölümünün ise çoktan Avrupa'ya ulaştığı ve limanlarda bekletildiği bilgisi paylaşıldı. Alınan kararla birlikte, Avrupa'daki ABD askeri varlığının 2022 yılındaki Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyelere gerileyeceği ifade edildi.

ALMANYA İLE YAŞANAN GERİLİM SÜRECİ HIZLANDIRDI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin İran liderliği tarafından aşağılandığını ileri sürmüş ve Washington'ın savaş stratejisini eleştirmişti. Başkan Trump ise İran çatışmasına destek vermeyen NATO üyelerini hedef alarak tepki göstermişti. Yaşanan süreç müttefikler arasındaki uçurumu derinleştirirken, Polonya Başbakanı Donald Tusk ise kararın lojistik nitelikte olduğuna dair güvence aldıklarını ve Polonya'nın güvenliğinin doğrudan etkilenmediğini dile getirdi.

KONGRE PENTAGON'U UYARDI

Alınan ani karar ABD Kongresi'nde hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi milletvekillerinin tepkisini çekti. Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Cumhuriyetçi Don Bacon, durumun ülke adına utanç verici olduğunu ileri sürdü. Komite Başkanı Mike Rogers ise ordunun milletvekilleriyle istişare etmeden hareket etmesinden memnun olmadıklarını açıkladı.

Eleştiriler karşısında açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Joel Valdez ise askeri intikali durdurma kararının kapsamlı ve çok aşamalı bir sürecin sonucu olduğunu, son dakika alınmış beklenmedik bir adım olmadığını ileri sürdü.

Askeri strateji ve savunma bütçelerine yönelik adımların, uzun vadede ittifak içi güveni sarsabileceği bilgisi paylaşıldı.

NATO kanadından yapılan değerlendirmelere göre rotasyonel intikallerin iptal edilmesi ittifakın savunma planlarını aksatmayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası