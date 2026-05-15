Elektrikli araç projelerini rafa kaldıran Honda, strateji değişikliğine giderek hibrit teknolojiye ağırlık verdi. Marka, 2029 yılına kadar 15 yeni hibrit model piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni nesil Accord ve Civic prototipleriyle birlikte Honda, küresel ürün gamında hibriti merkezine alıyor.

Honda, 9,9 milyar dolarlık zarar sonrası elektrikli araç planlarını bitirmesinin ardından hibrit teknolojisini küresel ürün gamının merkezine yerleştirdi. Marka, yeni Accord ve Civic modelleri ile Acura RDX SUV'nin habercisi gibi görünen iki prototipin örtüsünü kaldırdı ve 2029 yılına kadar 15 hibrit model piyasaya sürme taahhüdünde bulundu. Her iki prototip de iki yıl içinde üretim bandına girecek.

CİVİC Mİ ACCORD MU? Fastback çizgisindeki sedan, beş kapılı silueti, keskin yüzeyleri, ince LED aydınlatması ve küçük miktarda siyah kaplama detaylarıyla dikkat çekiyor. Ölçüleri ve oranları göz önünde bulundurulduğunda bu aracın büyük olasılıkla yeni nesil Accord olduğu tahmin edilirken yeni Civic ihtimali de tamamen dışlanmıyor. Köşeli ön kısım, Honda'nın geçen yıl sergilediği Civic prototipini hatırlatıyor. Acura RDX’in halefi olduğuna dair şüphe olmayan SUV prototipi ise daha kaslı gövde yapısı, agresif ön tampon girişleri ve V şeklindeki arka farlarıyla öne çıkıyor.

Her iki araç da 2027'de piyasaya sürülecek yeni nesil hibrit mimari üzerine inşa edilmiş. Honda, bu platformla üretim maliyetlerinde yüzde 30'luk bir azalma ve yüzde 10'dan fazla yakıt tasarrufu hedefliyor.

PAHALI BİR U DÖNÜŞÜ Honda, 1957'den bu yana ilk kez yıllık net zarar açıkladı. Zarar, büyük ölçüde iptal edilen elektrikli araç projelerinin yarattığı 1,57 trilyon yen (yaklaşık 9,94 milyar dolar) değer düşüşünden kaynaklandı. Bu rakam, şirketin yeni bir sayfa açmak için ne kadar ağır bir bedel ödediğini açıkça ortaya koyuyor.

Honda'nın 2029'a kadar ayırdığı yaklaşık 39,25 milyar dolarlık yatırım bütçesinin dağılımı öncelikleri net biçimde ortaya koyuyor. Bütçenin 27,85 milyar doları benzinli ve hibrit güç aktarma sistemlerine ayrılırken, elektrikli araçlara ayrılan pay yalnızca 5,06 milyar dolara kadar düşürüldü. 2030 sonrasına ilişkin EV kararları ise belirsizliğini korurken Honda, bir sonraki EV platformunu tek başına geliştirmek yerine ortak arayışında olduğunun da sinyalini verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası