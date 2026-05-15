Deniz Aytekin, Bundesliga'da son maçına çıkıyor: Emeklilik kararı hüzün veriyor
Almanya’da 3 defa "Yılın Hakemi" seçilme onurunu yaşayan 47 yaşındaki Türk asıllı Deniz Aytekin, Bundesliga'da son maçının ardından hakemliğe veda edecek.
Deniz Aytekin, Bundesliga'nın 34'üncü ve son haftasında Bayern Münih'in 16 Mayıs Cumartesi günü sahasında Köln ile oynayacağı maçta görev yaparak, kariyerindeki son karşılaşmasına çıkacak.
Tecrübeli hakem, yaptığı açıklamada, emeklilik kararının kendisine hüzün verdiğini belirtti. 2008'den bu yana Bundesliga'da düdük çalan Türk kökenli Aytekin; 2019, 2022 ve 2024 yıllarında Almanya’da "Yılın Hakemi" seçildi.
47 yaşındaki hakem, Bundesliga'da şu ana kadar 253 maç yönetti.
