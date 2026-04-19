Bayern Münih, konuk ettiği Stuttgart’ı 4-2 mağlup ederek ligin bitimine dört hafta kala Bundesliga tarihindeki 35. şampiyonluğunu ilan etti.

Almanya 1. Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih ile Stuttgart karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan maçı 4-2'lik skorla kazanan Bayern Münih, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Raphael Guerreira, 33. dakikada Nicolas Jackson, 37. dakikada Alphonso Davies ve 52. dakikada Harry Kane kaydetti. Konuk ekip Stuttgart'ın golleri ise 21. dakikada Chris Fuhrich ve 89. dakikada Chema Andres'tan geldi.

TOPLAMDA 35. ŞAMPİYONLUK

Bayern Münih, bitime 4 hafta kala üst üste ikinci, toplamda ise 35. Bundesliga şampiyonluğunu ilan etti. Alman devi, son 10 sezonda 9. kez şampiyonluğunu oldu.

EN SKORER SEZONU

Bavyera ekibi, ligde 109 gole ulaştı ve bir sezonda en çok gol atan takım rekorunu geliştirmeye devam etti. Bayern Münih, ayrıca bu sezon tüm resmi maçlarda 161 gol atarak kulüp tarihinin en golcü sezonuna ulaştı.

