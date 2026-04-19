Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında konuk ettiği lider Arsenal'ı 2-1 mağlup ederek bir maç eksiğiyle zirvedeki puan farkını 3'e indirdi.

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında, Manchester City ile lider Arsenal kozlarını paylaştı.

GALİBİYET GOLÜ HAALAND'DAN

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelede lider Arsenal'ı 2-1 mağlup eden Manchester City, bir maç eksiğiyle aradaki puan farkını 3 yaptı. Maviler'in galibiyet gollerini 16. dakikada Mathis Rayan Cherki ve 65. dakikada Erling Haaland kaydetti. Arsenal'ın tek golü ise 18. dakikada Kai Havertz'ten geldi.

Manchester Cityli oyuncuların gol sevinci

ZİRVEDE FARK 3'E İNDİ

Premier Lig'de art arda ikinci yenilgisini alan lider Arsenal, ligin bitimine 5 hafta kala 70 puanda kaldı. Ligde üst üste ikinci maçını kazanmayı başaran Manchester City ise bir maç eksiğiyle puanını 67'ye çıkardı ve zirvedeki puan farkını 3'e indirdi.

RAKİPLER NEWCASTLE VE BURNLEY

Lider Arsenal, Premier Lig'in 34. haftasındaki maçta Newcastle United'ı konuk edecek. Manchester City ise Burnley ile deplasmanda karşılaşacak.

