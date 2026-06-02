Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünyada 13-15 yaş grubundaki yaklaşık 15 milyon çocuk elektronik sigara kullanırken, bu yaş grubunun elektronik sigara kullanma oranının yetişkinlere göre ortalama dokuz kat daha yüksek. olduğu bildirildi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla açıklanan veriler, tütün ve nikotin endüstrisinin özellikle gençleri hedef alan pazarlama stratejilerinin etkisini gözler önüne serdi. DSÖ, bu yılın temasını “Çekiciliğin maskesini düşürmek: Tütün ve nikotin bağımlılığıyla mücadele” olarak belirledi. Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, yeni nesil nikotin ürünlerinin özellikle gençler açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Elektronik sigaraların çoğu zaman renkli tasarımlar, meyve aromaları ve sosyal medya içerikleriyle zararsız ya da modern bir ürün gibi sunulduğunu belirten Prof. Dr. Açık, gerçekte ise bağımlılık riskinin değişmediğine dikkati çekti. Prof. Dr. Açık, “Bugün gençlerin karşısına yalnızca klasik sigara çıkmıyor. Elektronik sigara, aromalar, dikkat çekici ambalajlar ve sosyal medya içerikleriyle bu ürünler daha hafif ve masum gösteriliyor. Ancak nikotin bağımlılığı riski devam ediyor” dedi.

40 MİLYON ÇOCUK RİSKTE

DSÖ verilerine göre dünyada 13-15 yaş aralığındaki yaklaşık 40 milyon çocuk tütün ürünü kullanıyor. Ek olarak 15 milyon çocuk da elektronik sigara tüketiyor. Uzmanlar, bu rakamların nikotin endüstrisinin genç yaş gruplarına erişim konusunda ne kadar etkili olduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Açık, özellikle ergenlik döneminde başlayan nikotin kullanımının bağımlılık riskini artırdığını, beyin gelişimini olumsuz etkileyebildiğini ve ileride farklı bağımlılıklara zemin hazırlayabildiğini ifade ediyor.

TÜTÜNLE MÜCADELE ELÂZIĞ’DA

Prof. Dr. Açık, 3-7 Haziran tarihleri arasında Elâzığ’da düzenlenecek Uluslararası Katılımlı Ulusal Tütün Kontrolü Kongresi’nde uzmanların bir araya geleceğini söyledi. Kongrede, elektronik sigara kullanımındaki artış, çocuk ve gençlerin maruz kaldığı pazarlama yöntemleri, tütün kontrol politikaları ve bağımlılıkla mücadelede yeni stratejiler ele alınacak.

