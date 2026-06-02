Pankreas kanserinde umut veren ilaç adayı! İleriki evrede deneniyor
Yeni yapılan bir araştırmada ileri evre pankreas kanserlerinde kullanılan yeni deneysel ilacın, hastaların genel yaşam süresine kemoterapi yöntemlerine kıyasla belirgin biçimde katkıda bulunduğu tespit edildi.
Çeşitli üniversitelerden ve kanser araştırma merkezlerinden bilim insanları, deneme aşamasındaki bir ilacın pankreas kanseri üzerindeki etkilerini inceledi.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Çeşitli üniversitelerden ve kanser araştırma merkezlerinden bilim insanları, henüz deneme aşamasında olan ilacın pankreas kanseri üzerindeki etkilerini inceledi.
500 kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmada daha önce tedavi görmelerine rağmen rahatsızlıkları ilerlemeye devam eden pankreas kanseri hastalarına deneysel ilaç günlük verildi.
Araştırmacılar, deneysel ilacı kullananların ortalama yaşam süresinin 13,2 ay, kemoterapi alan hastaların ise 6,7 ay olduğunu saptadı. Araştırmanın sonuçları, “New England Journal of Medicine” dergisinde yayımlandı.
