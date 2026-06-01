Hınıs'ta örnek davranış! Kaplumbağa ezilmesin diye trafiği durduran polis kamerada
Erzurum'un Hınıs ilçesinde rutin yol kontrol uygulaması yapan bir trafik polisinin, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kaplumbağayı fark edip ezilmemesi için akan trafiği durdurması yürekleri ısıttı. Şefkatli polis memurunun, hayvanı ürkütmemek adına ona dokunmadan kendi hızıyla güvenli bir şekilde karşıya geçmesini sabırla beklediği o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, emniyet güçlerinin bu duyarlı ve örnek davranışı büyük takdir topladı.
