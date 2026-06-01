İstanbul'da düzenlenen ve büyük ilgi gören Travis Scott etkinliği, 'sahne performansı süresi' nedeniyle gündemde. Organizasyon şirketi konuya açıklık getirirken, bir vatandaşın ise 'dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.

Dünyaca ünlü rap yıldızı Travis Scott'ın İstanbul'da katıldığı etkinlik, sosyal medyada başlayan tartışmaların ardından yargıya taşındı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, etkinlikte sanatçının yaklaşık 20 dakika sahnede kaldığını öne süren bir vatandaş, organizasyon hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikayetçinin, İstanbul Adliyesi'ne giderek organizasyonla ilgili başvuruda bulunduğu öğrenildi.

ORGANİZATÖRDEN AÇIKLAMA

İddiaların gündem olmasının ardından etkinliği düzenleyen şirketin kurucusu Taylan Özcan konuya ilişkin açıklama yaptı. Özcan, kamuoyunda 'konser' olarak değerlendirilen organizasyonun aslında klasik bir konser formatında planlanmadığını savundu.

Yapılan açıklamada, etkinliğin başlangıçtan itibaren 'Hosted by Travis Scott' konseptiyle tasarlandığı ve katılımcılara bunun bir konserden ziyade özel bir deneyim gecesi olarak duyurulduğu belirtildi. Organizatörler, bilet satış sürecinde de etkinliğin formatına ilişkin bilgilerin paylaşıldığını ifade etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Travis Scott gece boyunca etkinlik alanında bulundu, yaklaşık bir saat boyunca organizasyona ev sahipliği yaptı ve daha sonra yaklaşık 20 dakikalık canlı performans sergiledi.

Öte yandan sosyal medyada bazı katılımcılar etkinliğin beklentilerini karşılamadığını savunurken, bazı kullanıcılar ise organizasyonun duyurulan konsept çerçevesinde gerçekleştirildiğini öne sürdü.

