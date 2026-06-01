Basra Körfezi'nde Irak açıklarında bir kargo gemisine 'tanımlanamayan' bir cisim isabet etti ve 'büyük bir patlama' meydana geldi. Bağdat yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Irak basını, ülkenin güneyinde Basra Körfezi'ndeki Ummu Kasr Limanı yakınlarında Panama bayraklı bir yük gemisinde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Irak televizyon kanalı Alsumaria News'in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yükünü boşalttıktan sonra Ummu Kasr Limanı'ndan ayrılan Panama bayraklı "MSC SARISKY V" isimli gemide patlama meydana geldi.

Basra Körfezi'nde patlama! Irak karasularında bir gemi vuruldu

Geminin durumu ve patlamanın niteliğine ilişkin detay verilmedi.

Iraklı yetkililerden olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ummu Kasr Limanı'nın yer aldığı Hor Abdullah bölgesi, Irak ile Basra Körfezi arasında önemli bir deniz ulaşım hattı olarak biliniyor. Bölgede zaman zaman deniz trafiğine ilişkin çeşitli güvenlik olayları yaşanıyor.

İNGİLTERE DOĞRULADI

Birleşik Krallık Denizcilik ve Ulaştırma Otoritesi (UKMTO), yaptığı açıklamada, Irak'ın Umm Qasr kentinin yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda, Basra Körfezi'nden geçen bir kargo gemisinin karıştığı bir olayla ilgili bir rapor aldığını belirtti.

Ajans, geminin sancak tarafına "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulduğunu ve bunun da "büyük bir patlamaya" yol açtığını söyledi.

