2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Paraguay Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Teknik direktörlüğünü Gustavo Alfaro'nun yaptığı Paraguay, D Grubu'nda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak.

Paraguay'ın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Orlando Gill, Roberto Fernández, Gastón Olveira, Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, José Canale, Omar Alderete, Alessandro Maidana, Fabián Balbuena, Diego Gómez, Mauricio Magalhães, Damián Bobadilla, Braian Ojeda, Andrés Cubas, Matías Galarza, Alejandro Romero, Gustavo Caballero, Ramón Sosa, Alex Arce, Gabriel Ávalos, Isidro Pitta, Miguel Almirón, Julio Enciso, Antonio Sanabria.

