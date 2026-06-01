Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transferinde anlaşma sağladığı iddia edilen Serhou Guirassy için Alman ekibi Borussia Dortmund'dan açıklama geldi.

Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken ve Spor Direktör Ole Book, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edilen Guirassy ile ilgili konuştu.

"GUIRASSY İÇİN TEKLİF ALMADIK"

Fenerbahçe'den oyuncu için bir teklif almadıklarını kaydeden Ricken, "Serhou Guirassy için herhangi bir teklif almadık. Onu bırakmaya da niyetimiz yok. Son iki sezonda Borussia Dortmund için ne kadar değerli olduğunu etkileyici bir şekilde kanıtladı." şeklinde konuştu.

"OLAĞANÜSTÜ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Borussia Dortmund'un Spor Direktörü Ole Book ise "Golleriyle takım için çok, çok önemli bir oyuncu. Dolayısıyla onu satmak istediğimizi söylemek ne planımız ne de hedefimiz. Olağanüstü teklifler gelirse, bu konuyu değerlendireceğiz." diye konuştu.

Guirassy - Ryerson

DORTMUND'UN BEKLENTİSİ 40 MİLYON AVRO

Alman basınında yer alan habere göre; Dortmund, 40 milyon avronun üzerinde gelecek teklifte Guirassy'nin ayrılığına sıcak bakıyor. Gineli golcünün, Borussia Dortmund ile sözleşmesinde 35 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi yer alıyor ancak bu madde sadece belirli ligler için geçerli.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL KRALI OLMUŞTU

Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 46 maça çııkan 30 yaşındaki Gineli golcü Guirassy, 22 gol ve 6 asistlik katkı yaptı. 30 yaşındaki golcü, 2024-2025 sezonunda Devler Ligi'nde attığı 13 golle Barcelonalı Raphinha ile birlikte gol krallığını paylaşarak Altın Ayakkabı ödülünü almıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası