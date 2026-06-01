Katılım bankalarında zaman aşımına uğrayan hesaplar ve alacaklarla ilgili süreç yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Hesap sahiplerini yakından ilgilendiren uygulama Bankacılık Kanunu çerçevesinde yönetiliyor. Peki, katılım bankalarında zaman aşımına uğrayan hesap ve alacaklarda süreç nasıldır? Unutulan hesaplar ne zamana kadar tahsil edilebilir?

Bankalarda unutulan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklarla ilgili zaman aşımı uygulamasının ayrıntıları merak konusu oldu. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre, bankalarda bulunan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar; hesap sahibinin son işlemi, talebi veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca herhangi bir hareket görmemesi halinde zaman aşımına uğruyor.

Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zaman aşımı süresi küçüğün ergin olduğu tarihte, vadeli hesaplarda zaman aşımı süresi vade bitiminde işlemeye başlar.

Katılım bankalarında zamanaşımına uğrayan hesap ve alacaklarda süreç nasıldır?

UNUTULAN HESAPLAR NE ZAMANA KADAR TAHSİL EDİLEBİLİR?

Zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle bankalar tarafından ilan edilen her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların, ilanı takip eden haziran ayının 15'inci gününe kadar hak sahiplerine veya mirasçılarına ödenmesi ya da hesap üzerinde işlem yapılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar işlem görmeyen hesaplar ise haziran ayı sonuna kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) aktarılmaktadır.

TMSF'YE DEVREDİLEN HESAPLAR GERİ ALINABİLİR Mİ?

Zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilen mevduatlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesi kapsamında Fona gelir kaydedilmekte olup, Fona gelir kaydedilen her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların, sehven devredilenler dışında hak sahiplerine geri ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.