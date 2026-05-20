Katılım bankacılığı sistemi, faiz yerine kâr payı ve ticarete dayalı finansman modeliyle çalışıyor. Faizsiz yatırım araçları, katılım bankası ürünleri ve helal finans uygulamaları son dönemde yeniden gündeme gelirken, sistemin geleneksel bankacılıktan farkları da merak konusu oldu.

Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları, fon toplama ve finansman sağlama süreçlerinde faiz yerine kâr-zarar ortaklığı prensibini esas alıyor. Özellikle helal yatırım araçları ve faizsiz finans sistemi üzerine yapılan güncel değerlendirmeler sonrası “Katılım bankaları neden faizsiz bankacılık olarak tanımlanıyor?” sorusu yeniden araştırılmaya başlandı.

KATILIM BANKALARI NEDEN FAİZSİZ BANKACILIK OLARAK TANIMLANIYOR?

Katılım bankaları, gelir modelini faiz üzerine değil ticaret ve kâr paylaşımı üzerine kurduğu için “faizsiz bankacılık” olarak tanımlanıyor. Geleneksel bankalarda müşteriye doğrudan faizli kredi verilirken, katılım bankalarında müşterinin ihtiyaç duyduğu ürün veya hizmet banka tarafından satın alınıp vadeli şekilde müşteriye sunuluyor. Bankanın kazancı ise faiz değil, yapılan ticaretten elde edilen kâr payı oluyor.

Bu sistemde para tek başına kazanç aracı olarak kullanılmıyor. Finansman işlemleri gerçek bir mal, hizmet veya yatırım üzerinden yürütülüyor. Katılım bankalarının topladığı fonlar da katılma hesaplarında değerlendiriliyor ve elde edilen gelir, önceden belirlenen sabit faiz yerine kâr-zarar ortaklığı sistemiyle hesap sahiplerine dağıtılıyor.

Katılım Bankaları neden faizsiz bankacılık olarak tanımlanıyor?

Katılım bankacılığı sisteminde risk paylaşımı da önemli bir yer tutuyor. Geleneksel bankacılıkta risk büyük ölçüde borç alan kişiye aitken, katılım bankacılığında sermaye sahibi ve finansmanı kullanan taraf belirli ölçüde ortak risk taşıyor. Bu nedenle sistem, ticarete ve üretime dayalı bir finans modeli olarak değerlendiriliyor.

Son dönemde faizsiz yatırım araçlarına yönelik ilginin artmasıyla birlikte katılım bankalarının sunduğu altın hesapları, sukuk ürünleri ve kâr payı esaslı yatırım modelleri daha fazla araştırılmaya başladı. Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları da BDDK denetiminde hizmet veriyor ve yasal bankacılık sistemi içinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Katılım Bankaları neden faizsiz bankacılık olarak tanımlanıyor?

KATILIM HESAPLARINDA FAİZ VAR MI?

Katılma hesaplarında sabit faiz uygulanmaz. Hesap sahipleri, bankanın yaptığı yatırımlardan elde edilen kâra ortak olur.

KATILIM BANKALARINDA HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

Katılım bankalarında para transferi, yatırım işlemleri, finansman kullanımı, altın hesabı ve kart işlemleri gibi birçok bankacılık hizmeti sunulur. Ancak tüm işlemler faizsiz finans prensiplerine uygun şekilde yürütülür.