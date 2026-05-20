Katılım bankacılığı sistemi kar ve zarar ortaklığı prensibi üzerine kuruluyor. Bankalar, müşterilerden topladıkları fonları ticaret, üretim, yatırım ve finansman süreçlerinde değerlendiriyor. Faizsiz yatırım araçlarına yönelen yatırımcılar ise ''Katılım bankaları kullandırdığı fonları nasıl garanti altına alıyor?'' sorusunun cevabını merak ediyor.

Katılım bankaları yalnızca finansal işlem yapan kurumlar olarak değil, aynı zamanda reel ekonomiyi destekleyen yapılar olarak faaliyet gösteriyor. Ticaret ve sanayi alanında ihtiyaç duyulan hammadde, makine, ekipman, emtia ve gayrimenkul gibi ürünlerin finansmanı, doğrudan mal alım satımı yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Peki, katılım bankaları kullandırdığı fonları nasıl garanti altına alıyor?

Katılım bankaları kullandırdığı fonları nasıl garanti altına alıyor?

Katılım bankaları finansman sağladıkları kişi ve şirketlerle çalışmadan önce detaylı inceleme süreçleri yürütüyor. Firmaların mali durumu, ticari geçmişi, sektördeki deneyimi, ödeme alışkanlıkları ve güvenilirliği analiz ediliyor.

Bankalar yaptıkları değerlendirmeler sonucunda uygun gördükleri müşterilere belirli limitler dahilinde finansman desteği sağlıyor ve kontrolsüz risk oluşmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Katılım bankaları aynı zamanda da zarar ihtimallerine karşı farklı güvence yöntemleri kullanır. İşlemin büyüklüğüne ve risk durumuna göre kefil, ipotek, teminat mektubu veya ek maddi güvence talep edilebiliir.

Bazı durumlarda yalnızca firma sahiplerinin imzası yeterli görülürken, daha yüksek tutarlı işlemlerde ek teminat şartları devreye alınabilir. Böylelşikle bankalar hem tasarruf sahiplerinin fonlarını korumayı hem de finansal riskleri azaltmayı amaçlar.

KATILIM BANKALARI HEP KAR DAĞITIYOR, HİÇ ZARAR DAĞITMIYOR, NEDEN?

Kamuoyunda katılım bankalarının sürekli kar ettiği ve hiç zarar yaşamadığı yönünde yaygın bir düşünce vardır. Uzmanlarsa ticari hayatın doğal yapısında zarar riskinin her zaman bulunduğunu belirtir.

Katılım bankaları da zaman zaman zarar eden işlemlerle karşılaşabilir. Bilhassa ekonomik dalgalanmalar, müşterilerin ödeme sıkıntısı yaşaması veya zarar eden yatırım projeleri nedeniyle finansal kayıplar oluşabilir. Buna rağmen sistemin geniş yapısı sayesinde oluşan zararlar genellikle diğer yatırımlardan elde edilen gelirlerle dengelenir.

Çünkü katılım bankaları yalnızca tek bir firma ya da tek bir sektörle çalışmaz. Türkiye genelinde çok farklı alanlarda faaliyet gösteren yüzlerce hatta binlerce müşteriyle işlem yapılıyor. Bu da riskin tek bir noktada toplanmasını önlüyor.

Bazı projelerde zarar oluşsa bile diğer yatırımlardan elde edilen kazanç sayesinde genel tabloda kar elde edilmeye devam edilebiliyor.

Katılım bankalarında zarar doğrudan müşteriye “eksi bakiye” şeklinde de yansımıyor. Ama oluşan zararlar dağıtılan kar payının azalmasına neden olduğundan sistemde tamamen risksiz bir yapı bulunmasa da risk geniş bir alana yayıldığı için etkisi sınırlı kalabiliyor.

