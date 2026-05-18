Faizsiz finans yöntemleri arasında öne çıkan leasing sistemi, işletmelere peşin sermaye kullanmadan yatırım yapma imkanı sunuyor. Katılım bankacılığı ve finansal kiralama modellerinde ödeme planları ise şirketlerin gelir yapısına göre belirleniyor. Peki, Leasing’de ödeme planı nasıl belirlenir?

Faizsiz yatırım ve finansman yöntemlerine ilgi artarken, leasing yani finansal kiralama sistemi de işletmelerin en çok tercih ettiği modeller arasında yer alıyor. Özellikle katılım finans prensiplerine uygun yatırım yapmak isteyen şirketler, leasing ödeme planlarının nasıl oluşturulduğunu araştırıyor.

LEASİNG’DE ÖDEME PLANI NASIL BELİRLENİR?

Leasing işlemlerinde ödeme planı hazırlanırken işletmenin gelir-gider dengesi, yatırımın maliyeti ve vade süresi dikkate alınıyor. Finansal kiralama şirketleri, firmaya uygun aylık veya dönemsel ödeme seçenekleri sunabiliyor. Ödeme planları aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olarak düzenlenebiliyor. Özellikle sezonluk çalışan sektörlerde, şirketin nakit akışına göre daha esnek modeller uygulanabiliyor. Leasing sisteminde yatırım malı banka veya finansal kiralama şirketi tarafından satın alınıyor ve işletmeye kullanım hakkı veriliyor. Sözleşme sonunda ise mülkiyet kiracıya devrediliyor.

LEASİNG (FİNANSAL KİRALAMA) NEDİR?

Leasing, bir yatırım malının belirli süreyle kiralanması ve sözleşme sonunda kullanıcıya devredilmesini sağlayan finansman yöntemidir. Özellikle yüksek maliyetli yatırımlarda peşin sermaye ihtiyacını azaltmasıyla öne çıkıyor. Makine, iş ekipmanı, ticari araç, sağlık cihazı ve gayrimenkul gibi birçok yatırım leasing yöntemiyle finanse edilebiliyor. Sistem hem geleneksel bankalar hem de katılım bankaları tarafından uygulanabiliyor. Katılım bankacılığında leasing işlemleri faizsiz finans prensiplerine göre yürütülüyor. Bu sistemde faiz yerine kâr payı modeli kullanılıyor.