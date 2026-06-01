Yunan medyası, ABD Başkanı Trump’ın Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ı Suriye ve Irak Özel Temsilcisi olarak atamasını "Ortadoğu'nun anahtarlarının Türk yanlısı bir isme teslim edilmesi" olarak yorumlayarak karara tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ı mevcut görevine ek olarak hem Suriye hem de Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak ataması, Atina ve Rum basınında infiale yol açtı.

Yunanistan’ın önde gelen jeopolitik yayın organlarından HellasJournal, Barrack’ın Suriye ve Irak genelinde tek yetkili kılınmasına ilişkin şunları yazdı:

"Başkan Trump, Ortadoğu’nun anahtarlarını maalesef Türk yanlısı Tom Barrack’a teslim etti. Bu kararla birlikte, Türkiye’nin adeta bir ajanı gibi hareket eden bu ismin Suriye ve Irak’taki nüfuzu genişletilmiş oldu. Trump’ın adımı, Ortadoğu’da İsrail’in çıkarlarına karşı bile çalışan ve çok garip hareketler sergileyen Türk yanlısı bir iş adamını diplomatik olarak en üst düzeye çıkarıp güçlendiriyor."

Yunan analistler, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun daha önce Barrack’ın Ortadoğu’da "Önce Amerika" politikasını yönetmeye devam edeceğini açıklamasına da atıfta bulunarak,diplomatik mimarinin aslında tamamen Ankara'nın bölgesel çıkarlarına hizmet ettiğini ileri sürdü.

Yunan medyasında Tom Barrack hazımsızlığı! "Trump, Ortadoğu'nun anahtarlarını Türk yanlısı isme teslim etti"

ATİNA’YI KORKUTAN SENARYO: ANKARA MERKEZLİ ÇİFT GÖREV

Barrack’ın Washington adına Şam ve Bağdat hükümetleriyle iş birliğini güçlendirme niyetinin, Türkiye’nin bölgedeki operasyonel ve diplomatik ağırlığını daha da artıracağını yineleyen Yunan basını, "Esad rejiminin gerilemesinden sonra Amerikan politikasının yönetilmesinde, yaptırımların kaldırılmasında ve sözde bölgesel istikrar için arabuluculukta merkezi rol oynayan bu ismin, Ankara'daki büyükelçilik makamını koruyarak bu görevleri yürütecek olması Türkiye'nin elini her zamankinden daha güçlü kılacaktır." değerlendirmesini paylaştı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şunları yazmıştı:

"Birleşik Devletler'in Türkiye Büyükelçisi olarak olağanüstü bir iş çıkaran Tom Barrack'ın, Suriye ve Irak Hükümetleri ile stratejik iş birliğimizi ilerletirken ve onlarla olan ilişkimiz büyümeye devam ederken, Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi ve aynı şekilde Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum! Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak kalmaya devam edecek ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle faaliyet gösterecektir. Tom Barrack'ın yaptığı çalışmaları ve Ülkemize hizmet etmeye devam etme konusundaki kararlılığını büyük bir takdirle karşılıyoruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası