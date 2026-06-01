Kurban Bayramı tatilinin ardından milyonlarca vatandaş dönüş yoluna çıkarken, Türkiye'nin önemli ulaşım koridorlarında trafik yoğunluğu gün boyu etkisini sürdürdü. Kırıkkale'deki 'kilit kavşak', Karabük'teki Kemikli Rampaları ve Çorum'un Osmancık geçişinde araç kuyrukları kilometrelerce uzadı.

Kurban Bayramı tatili sona erdi ancak yollardaki hareketlilik devam ediyor. Memleketlerinden ve tatil bölgelerinden dönüşe geçen vatandaşlar, Türkiye'nin farklı noktalarında yoğun trafikle karşı karşıya kaldı. Özellikle ülkenin kuzeyi ile batısını birbirine bağlayan ana ulaşım hatlarında araç yoğunluğu dikkat çekti.

'KİLİT KAVŞAK' YİNE KİLİT

Ulaşım ağında 43 ilin bağlantı noktası olarak bilinen Kırıkkale'de, Ankara yönünde trafik zaman zaman yavaşladı. Sürücüler kontrollü şekilde ilerlerken, ekipler ulaşımın aksamaması için güzergahlarda denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdürdü.

Bayram bitti ama çile bitmedi! Türkiyenin 3 kritik noktasında trafik kilitlendi

KARABÜK'TE DE YOĞUNLUK VAR

Karabük'te ise İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Kemikli Rampaları mevkisinde yoğunluk gün boyunca devam etti. Bayram dönüş trafiğine, kalabalıktan kaçmak için yolculuğunu bir gün erteleyen sürücülerin yanı sıra ağır tonajlı araçlara yönelik trafik kısıtlamasının sona ermesiyle yeniden yola çıkan kamyon, tır ve tankerler de eklendi. Bölgede trafik yer yer dur-kalk şeklinde ilerlerken, zaman zaman maddi hasarlı kazalar da yaşandı.

Karadeniz ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından biri olan Çorum'un Osmancık ilçesinde de benzer görüntüler oluştu. D-100 kara yolunda özellikle kavşak noktalarında uzun araç kuyrukları meydana gelirken, trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Bölgede etkili olan yağışın da yoğunluğu artırdığı ve sürücülerin ilerleyişini yavaşlattığı belirtildi.

Yetkililer, yoğunluğun gece saatlerine kadar devam edebileceğini belirterek sürücülere hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

