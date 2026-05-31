Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik başlıkları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, siyasi ve güvenlik alanındaki güncel gelişmelerin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanma süreci de masaya yatırıldı.

İki liderin, ülkenin istikrarına katkı sağlayacak iş birliği imkanları ile yeniden yapılanma sürecine destek verebilecek adımları ele aldığı belirtildi.

ULUSLARARASI DESTEĞE DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmede bölgesel güvenlik riskleri ve devam eden gerilimler de değerlendirildi. Ahmed Şara, Suriye'nin yeniden ayağa kalkabilmesi için uluslararası desteğin sürmesinin önemine dikkat çekerek, mevcut yaptırımların kaldırılmasının ekonomik canlanma açısından kritik olduğunu ifade etti.

Şara ayrıca yaptırımların kaldırılmasının yatırımların önünü açacağını ve çeşitli sektörlerde yeni kalkınma projelerinin hayata geçirilmesine imkan sağlayacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Suriye ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, ülkede istikrarın korunmasının ve yeniden inşa çalışmalarının desteklenmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Görüşmenin sonunda iki lider, temasların sürdürülmesi ve ortak öneme sahip konularda koordinasyonun devam ettirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası