Genç asker Mehmet Örnek'e acı veda! Gözyaşları sel oldu
Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Örnek, memleketi Siirt’te düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
- Kazada hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Örnek'in (20) İskenderun'da görev yaptığı belirtildi.
- Genç askerin kullandığı motosikletin virajı alamaması sonucu kaza meydana geldiği bilgisi verildi.
- Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Mehmet Örnek'in olay yerinde vefat ettiği belirlendi.
- Acı haber, Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı.
- Mehmet Örnek'in cenazesi, Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde askeri törenle toprağa verildi.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Örnek (20), kullandığı motosikletle virajı alamayarak kaza yaptı. Dün meydana gelen kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç askerin hayatını kaybettiğini belirledi.
ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI
Acı haber, Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. İşlemlerin ardından Örnek’in naaşı memleketine getirildi.
Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde düzenlenen askeri törenle uğurlanan Mehmet Örnek, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde belde mezarlığında toprağa verildi.
Tören sırasında ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.