Dünyaca ünlü rap sanatçısı ve yapımcı Kanye West, uzun yılların ardından Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek dev organizasyon için geri sayım sürerken ''Kanye West konseri nerede, ne zaman?'' merak ediliyor. Konserin yeri, saati, programı ve bilet fiyatları da netlik kazandı.

Konser öncesinde en çok konuşulan konulardan biri de dünyaca ünlü rap yıldızı Travis Scott'ın etkinlikte yer alıp almayacağı oldu. Organizasyon yetkilileri, Travis Scott'ın konuk sanatçı olarak sahneye çıkmasının beklendiğini açıkladı. İki sanatçının daha önce farklı organizasyonlarda birlikte sahne aldığı bilinirken, İstanbul konserinde de ortak performans sergileme ihtimali büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Kanye West konseri nerede, ne zaman? Bilet fiyatları ne kadar?

KANYE WEST KONSERİ NEREDE?

Kanye West’in sahne alacağı etkinlik, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda düzenlenecek.

Organizasyon kapsamında stadyum çevresinde festival alanları oluşturulurken, konser günü boyunca farklı etkinlikler ve sahne gösterileri de gereçekleştirilecek. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin İstanbul’a gelmesi beklenirken, şehirde otel ve ulaşım noktalarında da yoğunluk yaşanacağı öngörülüyor.

KANYE WEST KONSERİ NE ZAMAN?

Kanye West konseri 30 Mayıs Cumartesi bu akşam gerçekleştirilecek. İstanbul’daki dev organizasyon için hazırlıklar günler öncesinden başlarken ünlü sanatçı da konser öncesinde Türkiye’ye geldi.

Konser gecesinde yaklaşık 120 bin kişinin stadyumda olması bekleniyor. Organizasyon ekibi tarafından yapılan hazırlıklar kapsamında dev sahne sistemleri, LED ekranlar, özel ses sistemleri ve görsel şovlar kuruluyor.

Kanye West’in yıllar sonra Türkiye’de vereceği konser, müzik dünyasının en çok konuşulan etkinliklerinden biri haline geldi.

KANYE WEST KONSER PROGRAMI

Konser günü etkinlikler öğle saatlerinden itibaren başlayacak. Festival konseptiyle hazırlanan organizasyonda ziyaretçiler gün boyunca farklı müzik performansları ve etkinlik alanlarıyla buluşacak.

Etkinlik alanındaki festival bölümü saat 13..00 itibarıyla açılacak. Stadyum girişlerinin ise saat 17.00’de başlaması planlanıyor. Ana konser programının saat 21.00’de başlaması bekleniyor.

Konser öncesinde DJ performansları, sahne şovları ve özel deneyim alanları yer alacak. Organizasyon sonrasında düzenlenecek After Party etkinliğiyle müzik gece boyunca devam edecek.

Etkinlikte Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera, Motive ve çeşitli sanatçıların da sahne alacağı açıklandı.

KANYE WEST BİLET FİYATLARI

Kanye West konserinde en uygun fiyatlı biletler 5 bin 400 TL’den satışa sunulurken, sahneye en yakın özel alanlarda fiyatlar 35 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Saha İçi Bronze (Güney Bronze / Kuzey Bronze): 5.400 TL

Saha İçi Silver: 12.600 TL

Saha İçi Gold: 18.000 TL

Saha İçi Diamond: 35.000 TL

Tribün Kategorileri

Batı Alt Tribün: 15.300 TL

Doğu Alt Tribün: 15.300 TL

Batı Orta Tribün: 18.000 TL

Doğu Alt Premium Tribün: 21.500 TL

Batı Alt Premium Tribün: 23.400 TL

Batı Orta Premium Tribün: 25.300 TL

Kuzey Kale Arkası Tribünleri: 7.200 TL

Güney Kale Arkası Tribünleri: 7.200 TL

Batı Üst Tribün: 5.400 TL

Doğu Üst Tribün: 7.200 TL

