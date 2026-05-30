Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Reha Muhtar, Bodrum’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan Muhtar’ın tedavisi sürerken, sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği öğrenildi.

Uzun yıllar televizyon ekranlarında görev yapan Reha Muhtar’ın, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Bodrum’daki özel bir hastaneye başvurduğu öğrenildi.

REHA MUHTAR’A KALP YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ

Doktorlar tarafından yapılan kontrollerin ardından Muhtar’ın kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındığı belirtildi.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Hastanede gözetim altında tutulan Muhtar’ın sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği öğrenilirken, ailesi de Bodrum’a hareket etti.

Muhtar, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da objektiflere yorgun ve halsiz görüntüsüyle yansımıştı.

ESKİ EŞİ DUA İSTEDİ

Muhtar’ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte Bodrum’a geldiklerini belirterek sevenlerinden dua istedi. Uğur paylaşımında, "Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımızın babalarının yanında olmaları ve sağlık durumunu takip etmeleri için Bodrum’a doğru yola çıktık. Bu süreçte destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Reha Muhtar’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

