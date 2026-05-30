ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği toplantıdan nihai bir sonuç çıkmazken, bir yetkili İran'la yürütülen nükleer müzakerelerde yalnızca Washington'un çıkarlarının dikkate alınacağını açıkladı. İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai ise, Trump'ın İran bağlantılı gemilere uygulanan ABD ablukasını kaldırmayarak ve müzakerelerde aşırı taleplerde bulunarak "diplomasiye üçüncü kez ihanet ettiğini" savundu.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İranlı denizcilere dayandırdığı haberinde ABD’nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının devam ettiğini bildirdi. Haberde, gemilerin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından durdurma uyarıları aldığı ve geçişlerine izin verilmediği belirtildi.

"TRUMP ÜÇÜNCÜ KEZ DİPLOMASİYE İHANET EDİYOR"

İran dini liderinin askeri danışmanlarından Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump’ı üçüncü kez diplomasiye zarar vermekle suçladı. X sosyal medya hesabından açıklama yapan Rızai, "Beklendiği gibi ABD Başkanı, üçüncü kez diplomasiye ihanet ediyor. Trump'ın deniz ablukasını sürdürmesi ve müzakerelerde aşırı taleplerde bulunması, müzakerelere yanaşmadığını ve başka hedefler peşinde olduğunu bir kez daha kanıtladı" ifadelerini kullandı.

ABD-İran hattında Hürmüz düğümü! Tahrandan Trumpa sert sözler: Üçüncü kez ihanet ediyor

Öte yandan Trump, cuma günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki kalan mayınları temizlemesi halinde ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldıracağını açıkladı. Trump, abluka nedeniyle boğazda mahsur kalan gemilerin, kısıtlamaların kaldırılmasıyla yeniden seyrüsefere başlayabileceğini ifade etti.

"SALDIRILARA YENİDEN BAŞLAMAYA HAZIRIZ"

Öte yandan Singapur’da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Forumu’nda açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bir anlaşmaya varılamaması durumunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi. Hegseth, "Gerekirse yeniden başlama kabiliyetimiz fazlasıyla mevcut" dedi.

Bölgede gerilim, şubat ayında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yükselmişti. İran ise İsrail’i ve Körfez’deki ABD müttefiklerini hedef alan saldırılar düzenlemiş, ayrıca Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı almıştı.

Pakistan’ın arabuluculuğunda 8 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra süresiz uzatılırken, taraflar arasındaki müzakerelerde henüz somut ilerleme sağlanamadı. ABD’nin 13 Nisan’dan bu yana İran limanlarına uyguladığı abluka sürerken, anlaşmazlığın çözümü için diplomatik temaslar ve arabuluculuk çalışmaları devam ediyor.

