Teknik direktör Jose Mourinho’nun Real Madrid ile yeniden anlaşmaya vardığı iddiası futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Portekizli teknik adamın kariyerindeki ayrılıklar ve kazandığı yüksek tazminatlar ise yeniden tartışma konusu oldu.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun 2013 yılında ayrıldığı Real Madrid ile tekrar anlaşmaya vardığı iddia edildi. Yakın dostu olan İspanyol devinin başkanı Florentino Perez ile bir kez daha bir araya gelecek olmasıyla gündeme gelen Mourinho'nun kariyerinde yaşadığı ayrılıklar ve aldığı tazminatlar futbol kamuoyunda yeniden tartışma konusu oldu.

“Büyük patronların teknik direktörü” olarak anılan Mourinho; Chelsea, Real Madrid, Inter, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe gibi kulüplerde görev yaptı. Kariyeri boyunca Roman Abramovich, Florentino Perez, Massimo Moratti, Daniel Levy ve Ali Koç gibi güçlü futbol patronlarıyla çalıştı.

TARTIŞMALARIYLA GÜNDEME GELDİ

Real Madrid döneminde Iker Casillas’ın yedek bırakılması, Cristiano Ronaldo ve Sergio Ramos ile yaşanan gerilimler ve soyunma odasındaki krizler sonrası kulüple yolları ayrılan Mourinho’nun, benzer şekilde birçok kulüpte tartışmalarla gündeme geldiği belirtildi.

Chelsea’de iki farklı dönem geçiren Portekizli teknik adamın, 2015’te takım içi krizler ve yönetimle yaşanan anlaşmazlıklar sonrası görevine son verildiği hatırlatıldı. Manchester United döneminde transfer politikası nedeniyle yönetimle ters düştüğü ve ayrılık yaşadığı da öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

FENERBAHÇE'DE DE GERİLİMLER YAŞADI

Tottenham döneminde ise sözleşmesindeki kupa bonusu maddesi nedeniyle final öncesi görevden alındığı iddiası dikkat çekti. Roma ve Fenerbahçe dönemlerinde de benzer şekilde sportif ve yönetimsel gerilimlerin ardından ayrılıkların yaşandığı aktarıldı.

TAZMİNATLARI ÇOK KONUŞULDU

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Mourinho’nun kariyeri boyunca kulüplerden aldığı tazminatlar da bu süreçte yeniden gündeme geldi. Real Madrid sonrası Chelsea’den 14,5 milyon euro, Manchester United’dan 20 milyon euro, Tottenham’dan 21 milyon euro, Roma’dan 3,5 milyon euro ve Fenerbahçe’den 15 milyon euro tazminat aldığı iddia edildi.

Yani 13 yılda 6 farklı kulüp gezen teknik adam, yaklaşık 74 milyon euro gibi bir rakamı tazminat olarak cebine koydu.

