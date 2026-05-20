Mourinho'nun gözü Fenerbahçe'den Skriniar'da
Fenerbahçe camiası seçime odaklandı, yeni başkanını bekliyor. Yeni yönetim ve yeni hoca belli olmadığı için de transferde atılacak adımlar şimdilik ‘düşünce’ aşamasında. Ancak İspanyollardan gelen bir haber sarı lacivertlileri heyecanlandırdı. İspanyol basını, Real Madrid’in başına geçmeye hazırlanan Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den talebesi Milan Skriniar’ı savunma şefi olarak takımda görmek istediğini yazdı.
RÜDİGER’İN YERİNE
Fenerbahçe gibi Real Madrid’de de başkanlık seçimi ve sil baştan kadro yapılanması bekleniyor. Eflatun beyazlılarda savunma oyuncusu Antonio Rüdiger ile David Alaba’nın ayrılığı konuşuluyor. Mourinho’nun Alman oyuncunun yerini Milan Skriniar ile doldurmak istediği iddia edildi. İnter; PSG gibi üst düzey kulüplerde de forma giyen Slovak oyuncu Fenerbahçe’de iken Jose Mourinho ile harika bir ilişkisi olduğunu söylemişti.
YOKLUĞU DERT OLDU
Skriniar’ın sakatlığından dolayı olmadığı maçlarda F.Bahçe bu sezon önemli savunma hatalarıyla kritik goller yemiş ve yarışı kaybetmişti.