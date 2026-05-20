İspanyol devi Real Madrid'in başına geçmeye hazırlanan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Milan Skriniar'a gözünü diktiği iddia edildi.

Fenerbahçe camiası seçime odaklandı, yeni başkanını bekliyor. Yeni yönetim ve yeni hoca belli olmadığı için de transferde atılacak adımlar şimdilik ‘düşünce’ aşamasında. Ancak İspanyollardan gelen bir haber sarı lacivertlileri heyecanlandırdı. İspanyol basını, Real Madrid’in başına geçmeye hazırlanan Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den talebesi Milan Skriniar’ı savunma şefi olarak takımda görmek istediğini yazdı.

Milan Skriniar

RÜDİGER’İN YERİNE

Fenerbahçe gibi Real Madrid’de de başkanlık seçimi ve sil baştan kadro yapılanması bekleniyor. Eflatun beyazlılarda savunma oyuncusu Antonio Rüdiger ile David Alaba’nın ayrılığı konuşuluyor. Mourinho’nun Alman oyuncunun yerini Milan Skriniar ile doldurmak istediği iddia edildi. İnter; PSG gibi üst düzey kulüplerde de forma giyen Slovak oyuncu Fenerbahçe’de iken Jose Mourinho ile harika bir ilişkisi olduğunu söylemişti.

YOKLUĞU DERT OLDU

Skriniar’ın sakatlığından dolayı olmadığı maçlarda F.Bahçe bu sezon önemli savunma hatalarıyla kritik goller yemiş ve yarışı kaybetmişti.

