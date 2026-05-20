Sarı kırmızılı takımda gösterdiği performansla ilk defa millî takıma çağrılan Brezilyalı Sara’ya Aston Villa, Everton ve İpswich’ten, Polonyalı sağ bek Sallai’ye ise Fulham’dan teklifler var…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Sezonu bir kere daha şampiyon olarak kapatan Galatasaray’da yıldızları Ada’dan kanca atıldı. Galatasaray formasıyla parlayan ve kariyerinde ilk defa Brezilya Millî Takımı’na çağrılan Gabriel Sara’nın Premier Lig’den talibi çok. Sarı kırmızılı takıma Norwich City takımından 18 milyon avroya alınan Sara için Aston Villa, Everton ve İpswich Town’dan teklifler var. Takımda kalmak isteyen Sara için yönetimin beklentisi 30 milyon avro. Eğer gelecek teklifler bu rakama yaklaşırsa bir ayrılık gerçekleşebilir aksi takdirde yönetim daha düşük fiyata yıldız oyuncuyu bırakmaya niyeti yok.

Galatasaray Futbol Takımı

SALLAİ GİTMEK İSTEMİYOR

Gabriel Sara’nın 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. 26 yaşındaki merkez orta saha, bu sezon Süper Lig’de 27 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.840 dakika kaldı, 5 gol ve 4 asist üretti. Ada kulüplerinin göz diktiği bir başka oyuncu da Macar sağ bek Roland Sallai. Yıldız oyuncu için Liverpool iddiaları ortaya atılsa da Fulham’ın daha istekli olduğu öğrenildi. Galatasaray yönetiminin Sallai için de 20-25 bandında bir beklentisi var. Sallai şampiyonluk sonrasında “Şimdiden 27. şampiyonluğumuzu düşünüyorum” diyerek bir yere gitmeye niyetinin olmadığını gösterdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası