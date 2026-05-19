İstiklal Caddesi’ndeki büfelerde gaz borusunun delinmesi nedeniyle yaşanan kesinti esnafı zor durumda bıraktı. Yaklaşık 10 işletmenin doğal gazı kesilirken, saatler süren arızanın ardından döner tezgahları tüple çalıştırıldı. Maç günü yoğunluğuna hazırlanan işletmeciler, yaşanan aksaklık nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Olay sabah saatlerinde Taksim Meydanı çevresinde meydana geldi. İddiaya göre sokak lezzetleri satışı yapan büfelerden birinin gaz hattında sızıntı oluştu.

Gaz kokusunun fark edilmesi üzerine durum İGDAŞ ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede, orta bölümde bulunan büfelerden birinin doğal gaz borusunun delindiğini ve kaçağın buradan kaynaklandığını belirledi.

Doğal gaz kesildi, esnaf eski usule döndü! Taksim’de ilginç görüntüler

Kesintinin uzun sürmesi nedeniyle işletmeciler öğle saatlerine kadar döner satışı yapamadı. Ardından artan yoğunlukla birlikte esnaf, çareyi tüp yakarak buldu. Birçok işletmecinin mecburi olarak döner tezgahlarına tüp taktırdığı ve döneri bu şekilde pişirdiği görüldü.

"ÇALIŞMAMIZ BOŞA GİTTİ"

Taksim Meydanı’ndaki büfelerden birinin işletmecisi olan Yusuf Atalay, "Bu sabah Taksim Meydanı’nda rutin olarak dükkanlarımızı açtığımızda komşu bir gaz kokusu geldiğini söyleyerek şikayette bulundu. İGDAŞ yetkilileri geldi. Gaz sızıntısı var diyerek gazı kapattılar. Gazda kaçak olduğunu ve gazı keseceklerini söylediler. Biz de normalde sabah saat 07.00'de dükkanlar açılır, 08.00 gibi dönerler takılır, güne hazırlanır. İşletmemizin 1-2 saat içerisinde açılabileceğini, arıza giderileceğini söyledi şirket fakat beklenen saatlerde şirket arızayı tam olarak gideremedi. 1-2 saat derken saat 16.00’yı buldu. Sonunda gaz kaçağının fazla olduğunu ve gazı açmayacağımızı söylediler.

ESKİ USULE DÖNDÜK

Biz de büyük bir mağduriyet yaşadık. Yani, tam bugün maç olması hasebiyle Taksim kalabalık. Ona göre hazırlıklarımızı yapmıştık. Gazın olmayışıyla bütün çalışmamız boşa çıktı. Biz de kendi yöntemlerimizle, tamamıyla eski yöntemlere döndük. İşte şu an tüplerimizi takmaya çalıştık ve işimizi açıp yeniden hayata dönmeye çalışıyoruz.

Yetkililerden isteğimiz, burası Taksim Meydanı, 10'a yakın esnaf mağdur olmuşuz. Şu an 4 tane tüp aldık ama zaman, süreç neyi göstereceğini bilmiyoruz. Tüp almakla bu işler yetmiyor çünkü tamamıyla sistem doğalgaza endeksli olduğu için sistemini de komple değiştirdik. Mağduriyet çok fazla ve ne zaman geleceğini de bilmiyoruz. Şu an 4 tüple başladık ama sonucu ne olacak bilmiyoruz" diye konuştu.

