Anadolu Ajansı
ABD'deki cami saldırısının şüphelilerine operasyon! Cephanelik ve tatar yayı ele geçirildi
ABD emniyet yetkilileri, San Diego’daki cami saldırısı şüphelileriyle bağlantılı konutlarda 3 arama emri uyguladıklarını ve 30’dan fazla silah ile bir tatar yayı ele geçirdiklerini açıkladı.
SAN DİEGO İSLAM MERKEZİ'NE SALDIRI
ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne dün silahlı saldırı düzenlenmişti.
Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.
