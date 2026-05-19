ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci devam ederken İsrail kanadından 'savaş yeniden başlayacak' iddiası geldi. İsrail basını, ABD ile beraber saldırıların başlatılmasına ilişkin ortak hazırlıkların tamamlandığını öne sürdü.

ABD ile İran arasında bıçak sırtında olan 'ateşkes' sürecine ilişkin İsrail basınından çarpıcı bir iddia geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail ve ABD'nin tam koordinasyon halinde olduğu belirtildi.

"ORTAK HAZIRLIKLAR TAMAM" İDDİASI

ABD'li yetkili, İsrail ve ABD ordularının İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin ortak hazırlıkları tamamladığını söyledi.

Haberde, Tel Aviv'deki askeri ve siyasi kadronun, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesten bu yana en üst seviyede alarm durumuna geçtiği aktarıldı.

"MESELE SALDIRININ NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI"

The Jerusalem Post'a konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın er ya da geç İran'a yönelik saldırı talimatı vereceğini öne sürerek, asıl meselenin saldırıların ne zaman başlayacağı olduğunu ifade etti.

TRUMP SALDIRILARI ERTELEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı açıklamada, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı "son 1 saat kala" Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını söylemişti.

İran'a iki-üç günlük süre verdiğini, belki bu sürenin hafta başına uzayabileceğini dile getiren ABD Başkanı, İran'la anlaşmanın sağlanabilmesi için sadece sınırlı bir süre verdiğini vurgulamıştı.

ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.

