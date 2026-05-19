Zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumuna dair ailesinden yeni bir açıklama geldi.

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ta bulunan bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi acil serviste yapılan 77 yaşındaki sanatçı, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Doktorlar tarafından yapılan değerlendirmede Kadir İnanır’a zatürre teşhisi konulduğu öğrenildi. Sanatçının sağlık durumunun kontrol altında tutulduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SON DURUMU YEĞENİ AÇIKLADI

Öte yandan Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, katıldığı televizyon programında sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Levent İnanır, durumun sosyal medyada iddia edildiği gibi ağır olmadığını belirterek, “Dün yanındaydım, durumu iyiye gidiyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için basit bir soğuk algınlığı zatürreye dönüştü. Tedbir amaçlı yoğun bakımda. Kendisiyle konuşabiliyoruz” dedi.

Aileden gelen açıklama, usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin endişeleri bir nebze azalttı. Tedavi sürecinin doktor gözetiminde devam ettiği öğrenildi.

