Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, yazma eser arşivini dijital ortamda genişletmeye devam ediyor. Manisa Yazma Eser ve Kütahya Vahid Paşa kütüphanelerine ait 1076 el yazması eser daha kataloglanarak çevrimiçi erişime açıldı.

MURAT ÖZTEKİN- Dünyanın en büyük yazma eser arşivi olan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından yönetilen Yazma Eserler Veritabanı, genişlemeye devam ediyor. Son olarak Manisa Yazma Eser ve Kütahya Vahid Paşa kütüphanelerindeki toplam 1076 el yazması kitabın kataloglama çalışmaları tamamlanarak dijital görüntüleriyle birlikte online erişime açıldı.

Eserlere “yek.gov.tr” internet adresinden ulaşılmaya başlandı. Toplamda 635 binden fazla yazma ve nadir eser matbu eseri araştırmacılara sunan TÜYEK, daha evvel Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Hacı Bektâşî Veli Dergâhı, Fuat Sezgin ve Trabzon Yazmaları, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Mehmed Esad Efendi koleksiyonlarını kataloglayarak erişime açmıştı.

Konuya dair açıklama yapan TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz “Kataloglama, yazmaların keşfi ve erişilebilir olması için öncelikli olarak yapılması gereken en temel çalışmalardan biridir. Çünkü tarihin, asırları ve coğrafyaları aşarak bize intikal eden entelektüel birikimi olan ortak mirasımızın temel hususiyetleri ile kayıt altına alınması, kataloglama ile mümkündür. TÜYEK ise bu alanda da dünyanın en geniş ve tecrübeli yazma eser uzmanları kadrosuna sahip. Kataloglama çalışmalarımız büyük bir titizlik ve hassasiyetle devam ediyor” ifadelerini kullandı.

