Türkiye’deki toplam müze sayısı 2016’dan bu yana %67 artarak 694’e çıktı. Yıl sonuna kadar yeni müzelerin açılıp Çinili Köşk gibi bazı mekânların da tekrar ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

MURAT ÖZTEKİN- Türkiye’deki müze sayıları ve ziyaretçileri son yıllarda artıyor… Türkiye gazetesinin bugün başlayan Müzeler Haftası vesilesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan edindiği verilere göre; geçen sene 235 olan devlet müzelerinin sayısı, mayıs ayı itibarıyla 241 oldu. 2025’te 439 olan özel müze sayısı ise 453’e çıktı. Böylece Türkiye’deki toplam müze sayısı 694’e yükseldi. Bu rakam, 2016’da 417, 2024’te ise 636’ydı. On senede yaklaşık yüzde 67 artış yaşandı.

YENİ MÜZELER YOLDA

Son bir senede Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi, Mor Kuryakos Anıt Müzesi ve Safranbolu Müzesi gibi mekânlar kapılarını açtı.

Bu sene sonuna kadar ziyaretçilerle buluşturulması planlanan müzeler de bulunuyor. Hatay Gastronomi Müzesi ile Makedonya Kulesi’nin açılışı bu yıl içinde gerçekleştirilecek. Bakım, onarım ve teşhir tanzim çalışmaları sebebiyle geçici müddetle ziyarete kapatılan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne bağlı Çinili Köşk ve Eski Şark Eserleri Müzesi de bu yıl içinde tekrar ziyaretçiyle buluşacak.

Türkiye’deki müze ziyaretçilerinin sayısı, ören yerleriyle birlikte değerlendiriliyor. Geçen sene Türkiye genelindeki müze ve ören yerleri toplam 33 milyon 129 bin ziyaretçi çekti.

ÖZEL MÜZELERDE NİTELİK ARTIYOR MU?

Ancak müze sayılarındaki artışın niteliksel artışa işaret etmediğini düşünen sanat tarihçileri de var. Hassaten bazı özel müzelerin, “müze” sıfatını taşıyacak mahiyette olmadığı ifade ediliyor.

