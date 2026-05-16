Avustralya’da bir çiftçinin bahçesinde kullanmak üzere satın aldığı kaya parçasının, yaklaşık 240 milyon yıllık nadir bir amfibi fosili olduğu anlaşıldı. Bilim insanları keşfi, son yılların en önemli paleontolojik buluşlarından biri olarak değerlendiriyor.

Avustralya’da yaşayan emekli çiftçi Mihail Mihailidis’in peyzaj düzenlemesi için aldığı sıradan bir kum taşı, beklenmedik bir keşfe dönüştü. Taşı ters çeviren Mihailidis, milyonlarca yıl öncesine ait bir canlı iskeletiyle karşılaştı.

NESLİ TÜKENMİŞ BİR TÜRE AİT

Avustralya Müzesi’ne bağışlanan fosil üzerinde yapılan incelemelerde, kalıntıların Triyas döneminde yaşamış ve nesli tükenmiş bir amfibi türüne ait olduğu belirlendi. “Arenaerpeton supinatus” adı verilen canlı, görünüş olarak dev bir semenderi andırsa da güçlü gövdesi ve damak kısmındaki keskin dişleriyle dikkat çekiyor.

BİLİM DÜNYASINI HEYECANLANDIRAN KEŞİF

Uzmanlar, hareketli ve oksijen bakımından zengin kum taşı ortamlarında canlı kalıntılarının genellikle kısa sürede yok olduğunu, bu nedenle fosilin neredeyse eksiksiz korunmasının son derece nadir olduğunu ifade etti. Fosilin kafa, gövde ve hatta deri ile yumuşak doku izlerini içermesinin bilim dünyasını heyecanlandırdığı ifade ediliyor.

Araştırmacılar, keşfin son 30 yılda bölgede ortaya çıkarılan en değerli fosillerden biri olduğunu vurguluyor.

