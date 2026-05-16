Yoğun bakıma kaldırılan Kadir İnanır sevenlerini korkuttu. Hastaneden yapılan açıklamada usta oyuncunun zatürreye yakalandığı belirtilirken "Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Türk sineması oyuncusu Kadir İnanır, önceki gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Acıbadem Fulya Hastanesi’nde tedavisi devam Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yazılı açıklama yapıldı.

"BİR SÜRE DAHA YOĞUN BAKIMDA KALACAK"

Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen tarafından yapılan açıklamada, "Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım şartlarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir. Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

BEYNİNE PIHTI ATMIŞTI

Usta oyuncu geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmüştü. 24 Mart 2024’te beynine pıhtı atması sonucu acil olarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık birkaç ay süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, ilerleyen dönemde ortaya çıkan akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastanede tedavi gördüğü basına yansımıştı.

