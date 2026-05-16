Sarı-lacivertli kulüp, altyapısında yetişen ve Temmuz 2025'te Çaykur Rizespor'dan A takım kadrosuna transfer edilen 29 yaşındaki file bekçisi Tarık Çetin ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı kaleci Tarık Çetin, düzenlenen törenle kendisini 3 yıl daha sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşme imzaladı.

Fenerbhaçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tarık Çetin'i takımda tuttu.

2029'A KADAR YENİ KONTRAT

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe SK Futbol Akademimizde yetişen ve geçtiğimiz sezon Futbol A Takımımıza transfer edilen Tarık Çetin’in sözleşmesi, 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır. Tarık Çetin’e çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

29 yaşındaki kaleci, bu sezon 360 dakika süre aldı.

YÖNETİMDEN 3 İSİM

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ile Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi de imza töreninde hazır bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası