Fenerbahçe, 3 yıllık imzayı açıkladı: Çubuklu formayla nice başarılar
Sarı-lacivertli kulüp, altyapısında yetişen ve Temmuz 2025'te Çaykur Rizespor'dan A takım kadrosuna transfer edilen 29 yaşındaki file bekçisi Tarık Çetin ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı kaleci Tarık Çetin, düzenlenen törenle kendisini 3 yıl daha sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşme imzaladı.
2029'A KADAR YENİ KONTRAT
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe SK Futbol Akademimizde yetişen ve geçtiğimiz sezon Futbol A Takımımıza transfer edilen Tarık Çetin’in sözleşmesi, 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır. Tarık Çetin’e çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.
YÖNETİMDEN 3 İSİM
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ile Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi de imza töreninde hazır bulundu.
