İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te toplantı yapan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Yönetim Kurulu, Avrupa kulüpleri arasında düzenlediği 4'üncü seviyedeki uluslararası basketbol turnuvası olan FIBA Avrupa Kupası’nın 32 takım yerine 48 takımla oynanmasına karar verdi.

FIBA'nın 15 Mayıs tarihli toplantısında, FIBA Avrupa Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren 48 takımla (eski format 32 takım) oynanmasına karar verildi. İzlanda Basketbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak da katıldı.

YENİ FORMATIN AYRINTILARI

FIBA Yönetim Kurulu, kulüplerden gelen geri bildirimler doğrultusunda FIBA Avrupa Kupası’nın genişletilmesini oy birliğiyle onayladı. Yeni formatta; normal sezon, 6'şar takımdan oluşan 8 grupta oynanacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 16 takım, ikinci tura yükselecek.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Toplantısı

RUSYA VE BELARUS KARARI

Rusya ve Belarus takımlarının, FIBA Avrupa organizasyonlarındaki statüsünün değişmediği açıklandı. FIBA Merkez Yönetim Kurulu'nun son kararı doğrultusunda mevcut uygulamanın sürdüğü, konunun bir sonraki toplantıda yeniden ele alınacağı belirtildi.

18 YAŞ ALTI AVRUPA ŞAMPİYONASI, PORTEKİZ VE ESTONYA'DA

Gençler organizasyonları kapsamında 2027 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın (A veya B Klasmanı) Portekiz'in Matosinhos kentinde, 2028 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın (A Klasmanı) ise Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenmesi onaylandı.

