Avrupa basketbolu için FIBA, EuroLeague ve NBA bir arada: İlk açıklama geldi
FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu), Avrupa Ligi ve NBA temsilcileri, Avrupa basketbolunun geleceğini görüşmek için İsviçre'de bir araya geldi.
Özetle DinleAvrupa basketbolu için FIBA, EuroLeague ve NBA bir...
Spor
Avrupa Ligi, FIBA ve NBA temsilcileri, Avrupa basketbolunun geleceği ve potansiyel işbirliği fırsatları hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.
- Görüşmeler, 29 Nisan'da İsviçre'nin Mies kentindeki FIBA Genel Merkezi'nde yapıldı.
- Üç taraf da, önümüzdeki haftalarda görüşmelere devam etme konusunda anlaşma sağladı.
Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi, FIBA ve NBA temsilcileri, 29 Nisan'da İsviçre'nin Mies kentindeki FIBA Genel Merkezi'nde bir araya gelerek, Avrupa basketbolunun geleceği ve potansiyel işbirliği fırsatları hakkında yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, "Üç taraf da önümüzdeki haftalarda görüşmelere devam etme konusunda anlaştı" denildi.
