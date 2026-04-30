Piyasalarda nisanın tamamlanmasına 1 işlem günü kalırken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 31 Mart-29 Nisan aralığında %11,89 yükseldi ve yatırımcısını sevindirdi. BİST 100 kapsamındaki şirketlerde aylık prim ise %60’ı aştı. Bu arada gram altın fiyatı ise bu ayın son işlem gününde %-1,20’lik ‘aylık düşüşe’ doğru ilerliyor. Altın yatırımcısı, Orta Doğu’daki belirsizliklere rağmen mart ayının ardından nisanda da kayıp yaşıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda nisan ayının son işlem günü başlarken, yatırım araçlarının aylık performansı da yaklaşık olarak ortaya çıktı. 31 Mart-29 Nisan aralığında Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %11,89 prim yaparak 14.311 puandan kapanış yaptı. Endeks, Orta Doğu’da savaşın başladığı mart ayındaki %-6,76’lık kaybı geri aldı ve yeni rekor seviyelere koştu.

BORSADA BEKLENTİLER

BİST 100 endeksi, nisanda 14.621,97 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Son kapanış itibarıyla endeks, zirvenin yaklaşık %2 gerisinde bulunuyor. Yapı Kredi tarafından paylaşılan analizde, “14.250 desteği korundukça yön yukarı olmaya devam edebilir. Ancak yeniden güç kazanımı için 14.600 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda ilk etapta 15.000 söz konusu olabilir” denildi.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu arada 29 Nisan kapanışı itibarıyla bu ay BİST 100 kapsamında en çok yükselen hisseler şöyle sıralanıyor:

Hisse Kodu Fiyat (TL) Değişim (%) RALYH 324,25 %60,84 KTLEV 110,50 %41,43 TKFEN 135,50 %38,27 SASA 3,20 %36,75 DSTKF 2.572,50 %36,69 ASTOR 264,00 %35,38 ASELS 425,50 %32,86 CWENE 36,44 %24,11 EUREN 5,50 %23,04 PSGYO 3,01 %22,36

ALTIN YATIRIMCISI ÜZÜLDÜ

Türk halkının vazgeçilmez yatırım aracı olan altın fiyatlarında ise mart ayındaki düşüşün ardından nisanda da kayıp yaşanıyor. Gram altın fiyatı geçen ay %-10 gerilemişti. Bu ay da %-1,2 değer kaybına yöneliyor. Nisanın son işlem gününe 6.635 TL’ye yakın seviyelerden başlayan gram fiyatı; yüksek petrol-yüksek enflasyon-yüksek faiz endişeleri ile gerileyen ons fiyatından etkileniyor.

DİKKATLER 4 MAYIS’TA

Mayısta ise en önemli gündem maddelerinden biri nisan enflasyonu olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak TÜFE’nin, nisanda aylık bazda %3,2 civarında yükselmesi bekleniyor. TCMB, bu ayki faiz toplantısında ‘pas’ geçmişti. Politika faizi %37’de sabit kalırken, mayısta Para Politikası Kurulu toplantısı bulunmuyor. Orta Doğu’daki gelişmeler, mayısta da odak noktası olmaya devam edecek.

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

