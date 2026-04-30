Altın fiyatlarında son dakika! 30 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.633 TL ve ons fiyatı 4.566 dolardan güne başlıyor. Marttaki sert düşüşün ardından ons fiyatı nisanı da %-2,1 civarında kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Orta Doğu’daki gerilimle birlikte petrolün ateşinin yeniden yükselmesi, FED’in dünkü toplantısında 4 üyenin ‘şahinleşme’ eğilimi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, altın fiyatlarını frenleyen 3 önemli risk olarak öne çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda nisan ayının son işlem günü başladı. Geçen ay %-11,57 gibi yüksek değer kaybı yaşayan ve 4.668 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı, nisanı da düşüşle kapatmaya doğru ilerliyor. Ons fiyatında işlemler TSİ 06:15 itibarıyla 4.566 dolara yakın seyrediyor. Böylece nisanda onstaki gerileme, bu sabah itibarıyla %-2,1 olarak gerçekleşiyor.

Altında 2 aylık düşüş serisi! Yatırımcının bilmesi gereken 3 risk

2 AYLIK DÜŞÜŞ SERİSİ

Orta Doğu’da çatışmaların başladığı mart ayındaki sert düşüşün ardından ons altın, nisan ortasında tepki alımları ile en yüksek 4.891 dolara kadar yükselmişti. Ancak ons, kazanımlarını koruyamadı. Dünkü işlemlerde 4.510 dolara kadar gerileyen ons fiyatı, nisan dibini de test etti. Bugün ise sınırlı bir yükseliş takip ediliyor. Ons fiyatı Kasım-Aralık 2024 sonrası ilk defa 2 aylık düşüşe doğru yöneliyor.

ORTA DOĞU ÇIKMAZI!

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, ABD ve İran arasındaki görüşmeler yeni bir çıkmaza girdi. ABD Başkanı Trump nükleer bir anlaşma yapılana kadar deniz ablukasının süreceğini açıklarken, Tahran yönetimi ise bunu reddediyor. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapalı olması, enerji arzı şokunu derinleşiyor. Petrol fiyatları vadeli işlemlerde dün 120 doları test etti ve 4 yılın zirvesini gördü.

YÜKSEK FAİZ BASKISI

Altın yatırımcıları için yüksek enerji fiyatlarının olumsuz bir denkleme işaret ettiğini belirten analistler, “Daha yüksek petrol, daha yüksek enflasyon demek. Bu da faiz oranlarının daha yüksek kalması anlamına gelir. Getiri sağlamayan altın, bu denklemden olumsuz etkileniyor” diye konuşuyor. Bu arada Dünya Bankası da bu hafta, 2026’da küresel enerji fiyatlarında %24'lük bir artış öngörmüştü.

FED’İN ‘ŞAHİN’ KANADI…

Öte yandan küresel piyasalarda dikkatle takip edilen FED faiz kararı beklentilere paralel geldi. Politika faizi %3,50-%3,75 arasında sabit tutuldu. Ancak 4 FED üyesinin, açıklanan karar metninde “gevşeme eğiliminin korunmasına” itiraz etmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu gelişme, FED üyelerinin 3’te 1’inin para politikasında “daha sıkı bir duruşa” doğru yönelmeye başladığını da gösterdi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİLLER

Bu arada petrol fiyatlarının yüksek seyri ve FED üyeleri arasında ‘şahinleşme’ eğilimi ile birlikte ABD 2 yıllık tahvil faizleri 3,90 ve 10 yıllıklar 4,40 seviyesini aştı. Dolar endeksi de yeniden yükselişe geçerek 99’a yaklaştı. ABD para birimi göstergelerindeki bu güçlenme eğilimi de altını baskılıyor.

30 NİSAN 2026 GRAM ALTIN

İç piyasada gram altın fiyatı da dünkü işlemlerde 6.535 TL’ye kadar geriledi ve nisan ayının en düşük seviyelerine yaklaştı. 30 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.633 TL’den güne başlarken, geçen aya kıyasla %-1 civarında gerileme yaşanıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda da sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.680 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 10.922 TL’den gerçekleşiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası