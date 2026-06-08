İŞKUR nitelikli iş gücünü üretimle buluşturmaya devam ediyor. Ocak-Mayıs ayları arasında 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık eden İŞKUR istihdamı ve iş gücünü artırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

Ocak- mayıs aylarında işe yerleştirmeye aracılık eden İŞKUR istihdam hamlelerini genişletiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında paylaşım yaparak, insanı ve emeği merkeze alan, nitelikli iş gücünü üretimle buluşturan uygulamalarını sürdürdüklerini belirtti ve İŞKUR'a ait şu verileri paylaştı:

"OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 590 BİNE YAKIN İŞE YERLEŞTİRME''

"Ocak-mayıs döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 894 bin 137 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz."

BİREYSEL DANIŞAN SAYISI 1.2 MİLYONA YAKIN

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabında paylaştığı verilere göre bireysel danışan sayısının 1.118.214 kişi olan İŞKUR'da istihdama yönelik önemli adımların ve çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ifade etti. İş gücü piyasasını güçlendirmeye dönük politikalar devam ederken Türkiye işgücüne önemli katkılar sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

İŞKURdan istihdam hamlesi! 5 Ayda 590 bin kişi işe yerleştirildi

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