TOKİ, 64 ilde toplam 20 bin konutu uygun ödeme koşullarıyla satışa sunmaya hazırlanıyor. Söz konusu konutlar kura çekilmeden başvuru önceliğine göre sahiplerini verecek. İşte en fazla konutun satılacağı ilk 10 il...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 64 ilde 20 bin konutu vatandaşlara uygun şartlarda satışa çıkartacak. Bu kapsamda açıklanan verilere göre konut sayısı bakımından listenin en başında Bursa 2 bin 200 konutla yer alacak. Ankara’da ise 2 bin 62 konut vatandaşlara sunulacak. Bu illeri Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya takip edecek.

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EN ÇOK KONUTUN SATILACAĞI 10 İL

TOKİ’nin satışa sunacağı konut sayısı bakımından ilk 10 il şöyle sıralandı:

Şehir Satılacak Konut Sayısı Bursa 2200 Ankara 2062 Hatay 1240 Kahramanmaraş 1073 Malatya 1000 Konya 998 Samsun 684 Batman 588 Eskişehir 565 Mardin 452

BAŞVURULAR ZİRAAT VE HALKBANK ŞUBELERİNDEN

Satış kapsamında vatandaşlar Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek. Kura uygulanmayacak sistemde, şartları sağlayan vatandaşlar başvuru önceliğine göre konut sahibi olabilecek.

TOKİ’nin açık satış sürecine ilişkin detayların resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

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