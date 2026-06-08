TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut! İşte en çok evin satılacağı 10 şehir
TOKİ, 64 ilde toplam 20 bin konutu uygun ödeme koşullarıyla satışa sunmaya hazırlanıyor. Söz konusu konutlar kura çekilmeden başvuru önceliğine göre sahiplerini verecek. İşte en fazla konutun satılacağı ilk 10 il...
- En çok konut Bursa'da (2200) ve Ankara'da (2062) satılacak.
- Bunu Hatay (1240), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya (1000) takip edecek.
- Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden yapılabilecek.
- Kura uygulanmayacak, şartları sağlayanlar başvuru önceliğine göre konut sahibi olacak.
- Detaylar TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 64 ilde 20 bin konutu vatandaşlara uygun şartlarda satışa çıkartacak. Bu kapsamda açıklanan verilere göre konut sayısı bakımından listenin en başında Bursa 2 bin 200 konutla yer alacak. Ankara’da ise 2 bin 62 konut vatandaşlara sunulacak. Bu illeri Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya takip edecek.
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EN ÇOK KONUTUN SATILACAĞI 10 İL
TOKİ’nin satışa sunacağı konut sayısı bakımından ilk 10 il şöyle sıralandı:
|Şehir
|Satılacak Konut Sayısı
|Bursa
|2200
|Ankara
|2062
|Hatay
|1240
|Kahramanmaraş
|1073
|Malatya
|1000
|Konya
|998
|Samsun
|684
|Batman
|588
|Eskişehir
|565
|Mardin
|452
BAŞVURULAR ZİRAAT VE HALKBANK ŞUBELERİNDEN
Satış kapsamında vatandaşlar Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek. Kura uygulanmayacak sistemde, şartları sağlayan vatandaşlar başvuru önceliğine göre konut sahibi olabilecek.
TOKİ’nin açık satış sürecine ilişkin detayların resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.