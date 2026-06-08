SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 5 aylık enflasyona göre %16,61 zammı şimdiden hak etti. Dikkatler haziran enflasyonuna çevrilirken, 2 kurumdan ilk beklentiler geldi. Söz konusu tahminler, son aylaların en düşük seviyelerine işaret ederken; emeklileri bekleyen “muhtemel zam oranı” da kendini göstermeye başladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mayıs enflasyonun ardından milyonlarca emekli için de son viraja girildi. Geçen ay TÜFE %1,71 olarak geldi. 5 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri %16,61 zammı garantiledi.

Dikkatler nihai zammın belli olacağı hazirana çevrildi. İki kurumdan haziran TÜFE için ilk tahminler geldi. Böylece emeklilerin hak edeceği “muhtemel zam oranı” yavaş yavaş kendini göstermeye başladı.

FİYAT ARTIŞLARI GEÇİCİ

İş Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede mayısta özellikle giyim fiyatlarının yüksek geldiğine dikkat çekilerek, bu kalemdeki artışın geçici olabileceği aktarıldı.

Raporda; akaryakıt fiyatlarında zirveden düşüş ve giyim dışı temel mal grubunda tahminlerin altında gelen veriler sebebiyle, gelecek dönem fiyat artışı beklentileri de aşağı çekildi ve “Özellikle haziran ayı enflasyonu için ön tahminimizi %1,20’den %1,05’e düşürüyoruz” görüşü aktarıldı.

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HAZİRAN BEKLENTİLERİ POZİTİF

Gedik Yatırım’ın analizinde ise haziran ayında giyimdeki sezonluk fiyat artışlarının etkisinin sona erebileceği ve gıda-enerji enflasyonundaki düzeltmelerin devam edebileceği beklentisine vurgu yapılarak, haziranda aylık TÜFE’nin %1,0 civarlarında gerçekleşebileceği yorumu yapıldı.

Son 2 aydır yükseliş kaydeden yıllık enflasyonda sınırlı bir geri çekilme olabileceği de belirtilen analizde, emtia fiyatlarının yüksek seyrini koruması sebebiyle yıl sonu TÜFE tahmini %29,5 olarak öngörüldü.

EMEKLİLERİN 6 AYLIK ZAM FARKI

Haziranın başında gelen ilk tahminler, bu ay TÜFE’nin, geçmiş aylara göre daha düşük seviyelerde gerçekleşebileceği sinyalini verdi. Haziran TÜFE’nin aylık bazda %1 oranında gelmesi halinde, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da %17,77 oranına yarı yıl zammı yapılacak.

Bu arada geçen yıl haziranda ise TÜFE %1,37 olarak gerçekleşmişti.

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