UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Avrupa macerasına sahasında çıkacak Rams Başakşehir'in oynayacağı ilk eleme turu karşılaşmasının yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Rams Başakşehir-Inter Turku maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

2026-2027 sezonundaki ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanan Rams Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşmasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yu ağırlayacak. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa yolculuğundaki ilk sınavı öncesinde maçın yayıncı kuruluşu ve canlı izleme detayları da netleşti.

RAMS BAŞAKŞEHİR-INTER TURKU MAÇI HANGİ KANALDA?

Rams Başakşehir ile Inter Turku arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçı, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

Rams Başakşehir-Inter Turku maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme)

RAMS BAŞAKŞEHİR-INTER TURKU NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyon üzerinden TRT 1 ekranlarından canlı izlemek mümkün olacak. Dijital platform tercih eden futbolseverler ise mücadeleyi tabii uygulaması üzerinden canlı takip edebilecek.

BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU

Başakşehir'in Inter Turku müsabakaları için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullaev, Berkay Özcan, Umut Güneş

Forvet: Yusuf Sarı, Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

Rams Başakşehir-Inter Turku maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme)

BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA 2 KEZ SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-18 ve 2019-20'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-16, 2016-17 ve 2018-19'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-18, 2019-20 ve 2020-21'de boy gösterdi. 2017-18 ve 2019-20'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-21'de ise Süper Lig şampiyonu olarak doğrudan grup aşamasında yer aldı.

İstanbul Başakşehir, 2022-23, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25'te grup aşamasında yer alırken, geçen sezon ise play-off'ta elendi.

Turuncu-lacivertli ekip, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

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