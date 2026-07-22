İran devlet medyası, Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı’nın en dar ve kritik noktasında yer alan Larak Adası’na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İran devlet medyası, Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini ve enerji geçişini kontrol eden stratejik Larak Adası’na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı, füze isabetinin ardından adada şiddetli patlama seslerinin yükseldiğini, askeri ve sivil idari birimlerin muhtemel hasar ve can kaybını tespite yönelik inceleme başlattığını duyurdu.

DÜNYA PETROL YOLU ÜZERİNDEKİ KİLİT ADA

İran’ın enerji ve deniz trafiği kontrolü için stratejik Larak Adası, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınında yer alan küçük ama stratejik bir ada olarak biliniyor. Keşm Adası’nın doğusunda ve Hürmüz Adası’nın hemen güneyinde konumlanan ada, yaklaşık 49 kilometrekare büyüklüğünde ve Hürmüzgan eyaletine bağlı. Boğazın en dar kısmına yakın konumuyla, dünya petrol sevkiyatının geçtiği bu önemli geçiş üzerinde stratejik bir rol oynuyor. Bu özelliğiyle Larak Adası, İran’ın deniz trafiği kontrolü açısından kritik bir nokta olarak öne çıkıyor.

ASKERİ TESİSLER VE ENERJİ GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Adada hem sivil yerleşim alanları hem de askeri tesisler bulunuyor. İran, burada savunma ve gözetim amaçlı üsler kurmuş durumda. Tarihsel olarak da önemli bir konuma sahip olan Larak, 16. yüzyılda Portekizliler tarafından savunma noktası olarak kullanılmış ve İran-Irak Savaşı sırasında da saldırılara maruz kalmıştı. İran'a ait Larak Adası, bugün Hürmüz Boğazı’ndaki enerji güvenliği ve bölgesel jeopolitik dengeler açısından kilit bir öneme sahip.

TAHRAN: "BAHANE ARIYORLAR"

Larak Adası'na düzenlenen füzeli saldırı öncesinde sabah saatlerinde kameraların karşısına geçen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin Kazma Dağı’na yönelik iddialarını yalanlamıştı. Bekayi, "Kazma Dağı'nda hiçbir nükleer faaliyet bulunmamaktadır. İran’ın tüm nükleer adımları Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) bildirilmiştir. ABD’nin buraya odaklanması yıkım ve tahribat için bir bahane arayışından ibarettir. Egemenliğimize dönük her türlü saldırıya tüm gücümüzle karşı koyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hürmüz'ün kalbini vurdu! İran'ın stratejik Lark Adası bombardıman altında

KÖRFEZ’DE SİREN SESLERİ: BAHREYN VE SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ ABD ÜSLERİ HEDEFTE

Larak Adası saldırısının hemen ardından Körfez hattında misilleme füzeleri ve insansız hava araçları devreye girdi. Bahreyn genelinde alarm sirenleri çalarken halka güvenli alanlara çekilme çağrısı yapıldı. Al Jazeera’nın aktardığı bilgilere göre, Bahreyn’in başkenti Manama’da büyük patlamalar meydana geldi ve ABD Deniz Kuvvetleri 5. Filosu’nun konuşlu olduğu askeri üsten dumanlar yükseldi. Eş zamanlı olarak Suudi Arabistan’ın El-Demam kentinde de sirenler devreye girdi, kaynaklar buradaki ABD askeri tesislerinin de füze saldırısıyla hedef alındığını doğruladı.

PAKİSTAN ÜZERİNDEN 10 GÜNLÜK ATEŞKES TEKLİFİ

Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili de Pakistan’da temaslarda bulunan İran İçişleri Bakanı aracılığıyla arabulucuların kendilerine 10 günlük bir ateşkes teklifi sunduğunu açıkladı. Önerinin, geçtiğimiz ay varılan ancak tıkanan geçici İran-ABD ara anlaşmasını yeniden canlandırmayı hedeflediği kaydedildi.

Öte yandan Akdeniz hattında gerilimi düşürme çabaları çerçevesinde İtalya’nın, Lübnan ile İsrail arasında yeni bir müzakere turuna 4 Ağustos tarihinde ev sahipliği yapacağı resmi makamlarca teyit edildi.

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