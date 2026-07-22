Soba gazından zehirlendikten sonra 34 yıl boyunca su içemeyen 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, bu kez de yemek yiyemez hale geldi. Son 4 ayda 46 kilodan 39 kiloya düşen yaşlı adam “İçimden istifra etmek geliyor. Mama ile besleniyorum. Mama da çok pahalı. Doktorlar bana bir şey demiyorlar” diyerek yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Ankara'da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 1992 yılında eşiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Akbıyık bu olay sonrasında bir daha su içemez hale geldi.

34 yıl boyuncu su içemeyen, yıllarca yalnızca çay ve gazoz tüketebilen Akbıyık’ın boya işiyle meşgulken bir anda su içme isteği geldi. Yaşlı adam o günden sonra günde 2 litreye kadar su içebildi.

Akılalmaz hastalık! Doktorlar bile çözemedi: 34 yıl su içemiyordu, şimdi de yemek yiyemiyor

SU İÇEMİYORDU ŞİMDİ DE YEMEK YİYEMİYOR

Yıllar sonra su içebilen Akbıyık bu kez de yemek yememeye başladı. Yaklaşık 10 gündür hiçbir katı gıda tüketemediğini söyleyen Akbıyık, son 4 ayda 46 kilodan 39 kiloya düştü.

Akılalmaz hastalık! Doktorlar bile çözemedi: 34 yıl su içemiyordu, şimdi de yemek yiyemiyor

“MAMA İLE BESLENİYORUM”

Akbıyık, yaşadığı sağlık sorununun hayatını olumsuz etkilediğini dile getirerek şunları anlattı:

Allah'ın sayesinde su içememeyi atlattım. 34 yıldır su içemiyordum. Bir dairede boya yaparken canım öyle çok su istedi ki, içince bir daha içtim. Sonraki gün yine içtim. Ondan sonra da yemek yemeye zorlandım. Yemek yiyemiyorum. İçimden istifra etmek geliyor. 10 gündür yemek yiyemiyorum. Mama ile besleniyorum. Mama da çok pahalı. Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne ve Sincan Araştırma Hastanesi'ne gittim. Doktorlar bana bir şey demiyorlar. İlaç verdiler. ‘Bunları kullan, sonra yemek yiyebilirsin' dediler. Yiyemiyorum. Bugün ağzıma hiçbir lokma koymadım.

Akılalmaz hastalık! Doktorlar bile çözemedi: 34 yıl su içemiyordu, şimdi de yemek yiyemiyor

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