Anadolu Ajansı
Başakşehir-Inter Turku maçına İspanyol hakem
Temsilcimiz RAMS Başakşehir ile Finlandiya'nın Inter Turku takımı arasında 22 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak UEFA Konferans Ligi maçında görev yapacak hakem ekibi açıklandı.
Özetle DinleBaşakşehir-Inter Turku maçına İspanyol hakem
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UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turunda Başakşehir-Inter Turku karşılaşmasını İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.
- Başakşehir-Inter Turku maçı 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
- Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.
- Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Miguel Martinez yapacak.
- Mücadelenin dördüncü hakemi Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.
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UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turunda 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Başakşehir-Inter Turku karşılaşmasını İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Miguel Martinez yapacak.
UEFA'nın açıklamasına göre; mücadelenin dördüncü hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.
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